'Drone Doktoru' açıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, drone ve multikopter uzmanı Taner Tatarhan'a ait 'Drone Doktoru' adlı drone satış mağazası, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın tarafından hizmete açıldı.

Drone ve multikopter uzmanı Taner Tatarhan'ın işletmeciliğini yaptığı, insansız hava aracı (İHA- Drone) satış mağazası, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi'nde 'Drone Doktoru' adıyla açıldı. Mağazanın açılışı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yapıldı. Havadan görüntülemede kullanılan son teknolojiye sahip drone satış mağazası, aynı zamanda teknik servis desteği de verecek.

İşletme sahibi Taner Tatarhan, droneların artık her alanda kullanıldığını söyledi. Günümüzde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra polis ve jandarma faaliyetlerinde de kullanıldığını kaydeden Tatarhan, son yıllarda sinema ve dizi film sektöründe dronenin sık kullanıldığını hatırlattı.

Açılışa katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise yüksek teknolojiye yatırım yapan girişimcileri kutlayarak, drone teknolojisinin çağımızın önemli teknolojilerinden birisi olduğunu söyledi.

İnsan ömründe kuşakların 15-20 yılda bir değiştiğine dikkat çeken Başkan Ümit Uysal, “Ama teknoloji dünyasında iki yılda bir, bazen de yılda bir kuşaklar değişiyor. Çok yeni teknolojiler devreye giriyor. Bütün sektörler, bilgisayarların yani robotların, yapay zeka ile çalışan ürünlerin kontrolüne giriyor. Dolayısıyla acilen ülke olarak buna ayak uydurmamız lazım. Bizim Türkiye'de acilen ileri teknoloji platformları oluşturup, bir seferberlik ilan etmemiz kaçınılmaz. Aksi halde her yıl çok çok yükselen teknoloji bizi geride bırakıyor" dedi.

Çocukların bilgisayarlarla oynadığını ve birçok ailenin bu konuda müşteki olduğunu ifade eden Başkan Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız sürekli kapalı yerde bilgisayarla oynuyor. Yaşları ilerleyince bırakırlar zannediyoruz. Ancak, benim kanaatim, bırakmak şöyle dursun daha da artarak devam edecek. Çok acil ileri teknoloji seferberliğine, inovasyon seferberliğine ihtiyacımız var. Aksi halde ülke olarak çok sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz. Muratpaşa'da açılan her işyeri bir istihdam kapısı, bir ekmek kapısı. Bu ekonomik ortamda işyeri açmak zaten ciddi cesaret ister. Dostlarımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bir öncülüktür yaptıkları. Bu fikri burada hayata geçirmek dahi şehre katkıdır."

Konuşmaların ardından mağazanın açılış kurdelesi kesildi.

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