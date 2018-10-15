Dr. Öznavruz: Soğuktan değil kirli ellerden korkmalıyız

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, tuvaletlerden bulaşabilecek mikroplara karşı uygun tekniklerle el yıkamanın son derece etkili olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, grip gibi hastalıklara neden olabilen virüslerden de korunmanın en basit yolunun el temizliğinden geçtiğini ifade etti.

"15 Ekim Dünya El Yıkama Günü" nedeniyle ilkokul öğrencilerine ve vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi. Programda, Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi Emine Gök tarafından el yıkama uygulaması, önemi, dikkat edilecek konuları içeren bilgilendirmeler verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Cingöz'ünde katıldığı etkinliklerde,, öğrencilere broşür dağıtılarak el yıkama uygulamaları yaptırıldı. Günlük yaşantıda ellerin, çevre ile sürekli temas halinde olan, bu nedenle de en fazla mikroorganizma barındıran organ olduğunu belirten Dr. Öznavruz, "Ellerimiz temiz gibi görünse de, gözle görülmeyen bakteri, virüs ve parazit yumurtaları gibi pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir. Yapılan çalışmalar, normal erişkin bir insan elinde temiz bir görünüme rağmen 1 santimetrekarelik alanda altı bin adet bakteri bulunabileceğini göstermiştir" dedi.

Soğuktan değil kirli ellerden korkulması gerektiğinin altını çizen Öznavruz, "Çoğumuz öksürürken mendil kullanmak yerine ağzımızı elimizle kapatır ve avucumuzun içine hapşırırız. Aynı havayı soluduğumuz diğer kişilerin hastalanmaması için yaptığımız bu davranış sonrasında da aynı insanlarla tokalaşarak ayrılırız. Sonuçta elimizi bir hastalık bulaştırma aracı olarak kullanmış oluruz. Grip virusları ellerde saatlerce canlı kalabilir. Bu nedenle el yıkama ayrı bir önem kazanmaktadır." diye konuştu.

Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve etkili yolunun el yıkamadan geçtiğini söyleyen Öznavruz şöyle devam etti: "El yıkamak her ne kadar basit görünse de, uyulması gereken kurallar vardır. Ellerde özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırmaktadır. Belirli bir süre ve uygun teknikle yıkanmadığı takdirde mikroorganizmalar ellerden temizlenmemektedir. Katı el sabunları ve sıvı sabunlar, aynı etkiye sahip olsalar da katı sabunlar kullanıldıkları yer ve kullanım koşullarına bağlı olarak kirli kalabilmektedir.Bu nedenle, özellikle toplu yaşanan yerlerde el temizliğinde sıvı sabunların kullanımı tercih edilmelidir. Etkin bir el hijyeni, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabilir.Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından doğru el yıkar ve bu alışkanlığı çevremize de kazandırabilirsek bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilmek adına büyük bir adım atmış oluruz. Hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak ellerimizdedir."

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