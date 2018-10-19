Dr. Öznavruz: Sağlık hizmetlerinin kalitesi arttı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, son zamanlarda Türkiye'de, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlık Tesisleri Evde Sağlık Hizmetleri, Palyatif Bakım Merkezleri ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda ki programa Vali Ömer Faruk Coşkun, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, son zamanlarda sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını ifade ederek, Palyatif Bakım Merkezleri, Evde Sağlık Hizmetleri ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkında kısaca bilgi verdi. İl Sağlık Müdürü Öznavruz, konuşmasının sonunda, Kaymakamlar, kurum amirleri ve muhtarlardan bu tür hizmetlere ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini İl Sağlık Müdürlüğüne iletmeleri halinde gerekli planlamayı yaparak, vatandaşları mağdur etmeden en kısa süre içinde süreci yürüteceklerini söyledi.

Kadirli ve Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkında Psikiyatri Uzmanı Dr. Şemsi Soner Özdemir ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülşen Teksin Ünal, Palyatif Bakım Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetleri hakkında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Güney Cem Bülbüloğlu sunum yaptı.

Toplantının sonunda Evde Sağlık Hizmetleri ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde görev yapan personele teşekkür belgeleri Vali Ömer Faruk Coşkun, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz tarafından verildi.



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