Dr. İngeç: 'Enfeksiyonlara karşı ellerinizi sık sık yıkayın'

MEMORİAL UZMAN Dr. Muharrem İngeç, Sonbahar ayında yaşanan ani ısı değişimine bağlı artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Hava değişimlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. İngeç, "Enfeksiyonların çoğaldığı sonbaharda ellerinizi sık sık yıkayın. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Günlük 6 saat uyku kuralına uyulmalı, uykunun kalitesini artırabilmek için erken saatlerde yatıp, erken uyanılmalıdır.Hava durumuna göre hareket edilmeli" dedi.

Sonbahar ayının gelmesi ile birlikte ani hava değişimleri başladı. Memorial Kayseri Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Muharrem İngeç, Sonbahar ayında yaşanan ani ısı değişimine bağlı artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Özellikle sonbaharda artan üst solunum yolu enfeksiyonlardan korunmak için önlem almak gerektiğini ifade eden Dr. İngeç, "Sonbahar aylarında gün içerisinde değişen hava sıcaklıklarına bağlı olarak vücut ısısı da değişim göstermektedir. Sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını dengede tutabilecek kalın giysiler tercih edilmeli, giysiler gün içerisindeki hava sıcaklığına bağlı olarak değiştirilmelidir. Dengeli ve düzenli beslenmenin bağışıklık sistemine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli, mevsim meyveleri sıkılarak değil tüm olarak yenmelidir. Hastalıklardan korunmada etkisi olan zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi bitkileri tüketmek faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

'YAZDAN KALMA ALIŞKANLIKLARI TERK EDİN'

Yaz aylarından kalan yemek tercihi ve alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğini belirten İngeç, "Mevsime uygun yiyecekler tercih edilmeli, özellikle yazın sık tüketilen dondurma ve soğuk gıdalardan uzak durulmalıdır. Soğuk gıdaların yerine mevsime uygun yiyecekler tüketilmelidir. Kaliteli, dengeli ve yeterli beslenme dışında, gribal enfeksiyonlardan korumanın ya da hastalığı hızlıca atlatmanın diğer bir yolu da bol ve dengeli sıvı alımıdır. Taze sıkılmış meyve suyu da özellikle bu dönemde sağlıklı bir içecektir. Ancak aşırı miktarı böbreklerin çalışma sistemi üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Ihlamur, kuşburnu, ada çayı ve bol limonlu yeşil çay de bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar" ifadelerine yer verdi.

FOTOLU