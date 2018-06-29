Dr. Dinççağ: Gebe beslenmesi bebeğin geleceğidir

SAMSUN, () - SAMSUN'da özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinççağ,"Yetersiz beslenen bir annenin bebeği doğumsal kusurlara ve bir çok hastalığa uğrayabilir. Gebe beslenmesi iyi olursa doğacak çocuğun ileriki yaşamında sağlığı iyi olur. Gebe beslenmesi bebeğin geleceğidir" dedi.

Samsun'da özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, gebelik sürecinde beslenme ile ilgili anne adaylarına uyarılarda bulundu. İnsanın sağlıklı olabilmesinin ilk adımının anne karnında başladığını söyleyen Dr. Dinççağ, "Gebelik sürecinin doğru ve sağlıklı planlanması, gebenin sağlıklı beslenmesi çocuğun geleceğini doğrudan etkiler. Sigara içen bir annenin düşük doğum ağırlıklı bir çok hastalığa açıktır. Yetersiz beslenen bir annenin bebeği doğumsal kusurlara ve bir çok hastalığa uğrayabilir. Sağlıklı beslenen bir annenin hem doğumu kolay olur hem de bağışıklık sistemi güçlü olur. Gebe beslenmesi iyi olursa doğacak çocuğun ileriki yaşamında sağlığı iyi olur. Gebe beslenmesi bebeğin geleceğidir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Gebelik özel bir dönemdir. Bu dönemde annenin sağlığı, bebeğin sağlığı ve sağlıklı doğum yapabilmek hedef olarak seçilir ancak doğduktan sonra, kişinin daha sağlıklı olabilmesi, bağışıklık sistemi, doğumsal bir kusur taşımaması, daha sağlıklı olabilmesi doğum süresince annenin dikkatli beslenmesi iyi tıbbi tedavi alması ve egzersiz yapması ve ruhen kendini iyi hissetmesi ile mümkündür. Sağlıklı beslenme, rutin hekim kontrolü, egzersiz ve rahat ruh hali, moral gebenin ve bebeğin sağlıklı olabilmesinin en temel şartlarındandır." Dr. Dinççağ, 'Gebe beslenmesi' isimli yeni bir kitap yazdığını ve bu kitapta gebelik döneminde beslenmenin önemini detaylıca anlattığını söyledi.

FOTOĞRAFLI