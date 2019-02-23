Dr. Bolat'tan 'Anne Baba Okulu' semineri

Berkay KUNT/ANTALYA, () - EĞİTİM bilimci, akademisyen ve yazar Dr. Özgür Bolat, 'TerraCity Kültür Sanat Buluşmaları' kapsamında ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirme konulu seminer verdi.

Muratpaşa ilçesindeki TerraCity AVM'de düzenlenen 'TerraCity Kültür Sanat Buluşmaları'nın konuğu eğitim bilimci, akademisyen ve yazar Dr. Özgür Bolat oldu. Dr. Özgür Bolat, 'Anne Baba Okulu' adını verdiği seminerde, mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensipleri ile bu süreci engelleyen gizli dinamikleri anlattı. Anne ve babalar, akıllarında kalan soruları Bolat'a yöneltti.

Soru- cevap şeklinde ilerleyen seminerde, 'Anne Baba Okulu'nun temel felsefesinin 'koşulsuz ebeveynlik' üzerine kurulu olduğunu ifade eden Dr. Bolat, "Anne Baba Okulu'nda aslında çocuk yetiştirme değil, birey olmanın temel prensipleri anlatılmaktadır. Birey olmayan anne ve baba, birey yetiştiremez. Birey olamayan çocuk da mutlu ve anlamlı bir yaşam süremez" dedi.

Dr. Özgür Bolat, yaklaşık 3 saat süren seminerde, 'Mutlu olmak için başarıya ihtiyaç var mıdır', 'Kimlerin mutlu olmak için başarıya ihtiyacı vardır', 'Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir' soruları üzerinde katılımcılarla uzun süre fikir alışverişinde bulundu.

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