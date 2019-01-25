Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’ne başvurular devam ediyor

ANKARA, () - GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 11’inci yılında, 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' ve 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü' olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

Mart ayında düzenlenecek törende, 15 bin TL değerindeki ‘En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ ve 10 bin TL değerindeki ‘Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü’ sahiplerini bulacak. 21’inci yüzyılın gerektirdiği yüksek teknolojinin, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu temel alınarak düzenlenen ‘Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’ne başvurular 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvuru formunu www.guventipodulleri.com adresinden indirdikten sonra, Ankara Güven Hastanesi Bilim Komitesi Şimşek Sokak No:29 06540 Kavaklıdere Çankaya-Ankara adresine posta yoluyla veya kendileri ulaştıracak.

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