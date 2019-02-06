Dr. Ayhan Sökmen Korosu'ndan konser

İZMİR'de, Şef İdris Ercan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Dr. Ayhan Sökmen Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserinde nihavend eserlerin yanı sıra Sadettin Kaynak ve Selâhattin Pınar'ın eserleri seslendirecek.

İki bölümden oluşacak konser 8 Şubat Cuma akşamı Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konserin ilk yarısında nihavend eserler beraber ve solo olarak seslendirilecek. Ardından konserin solisti Kenan Verdemir üç eserle sanatseverlerin karşısında olacak. Sunumunu Jale Harmandalı'nın yapacağı konserin ikinci bölümünde ise Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar eserleri beraber ve solo olarak sunulurken, bestecilerin yaşam kesitlerini Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu anlatacak. Konser saat 20.00'de başlaycak.

İZMİR, ()

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