Dr. Arslan: Her 5 kişiden 2'si kalp-damar hastalıklarından öldü

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, '29 Eylül Dünya Kalp Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu söyleyen Dr. Arslan, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2008 yılında 57 milyon kişi ölmüş ve tüm ölümlerin yüzde 63'ü bulaşıcı olmayan hastalıklar sonucunda meydana gelmiştir. Dünyada her 3 kişiden 2’si bulaşıcı olmayan hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde ise her 3 kişiden biri kalp ve damar hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Bu ölümlerin 7.3 milyonu kalp krizine bağlıdır. Beklenilenin aksine ölümlerin yüzde 80’i iyi gelir düzeyi olan ülkelerde değil, düşük ve orta gelir düzeyinde yer alan ülkelerde gerçekleşmiştir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınlarda risk düzeyi erken yaşlarda daha düşük iken, yaşın ilerlemesi ile risk artmakta ve hastalıktan kadınlar ve erkeklerde eşit olarak etkilenmektedir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 23,3 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir."

Arslan, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle yapılan çalışmalarda hedeflerinin toplumda farkındalık oluşturarak, hastalıkların erken dönemde saptanması ve etkin tedavisinin gerçekleştirilmesi olduğunu belirterek "Yaşamımızın güvencesi olan kalbimizin sağlığına dikkat çekmek her geçen gün daha da büyük önem kazanıyor. Kalp ve damar hastalıklarının çok büyük bölümü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebilmektedir. Kalp dostu besinler tüketerek, hareketli yaşayarak tütün, sigara ve içkiden uzak durarak, fazla kilolarımızı vererek bu hastalıklardan ileri yaşlara dek korunmak elimizde" diye konuştu.

