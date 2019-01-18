Dr. Akgül: Karneler aileler için bir övünç ya da utanç kaynağı değildir

Psikiyatri Uzmanı Dr. Zelkif Akgül, karnelerini alan milyonlarca öğrencinin velilerine uyarılarda bulundu. Karnenin çocukların başarılarının tek göstergesi olmadığını belirten Akgül “Karneler aileler için bir övünç ya da utanç kaynağı değildir” dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Zelkif Akgül, karnelerini alarak birinci dönemi tamamlayan öğrencilerden bazıları düşük notlar nedeniyle 'ailem ne der' endişesiyle tatiline başladığını hatırlatıp, bazı konularda ailelere uyarılar ve tavsiyelerde bulundu. Karnenin çocukların başarılarının tek göstergesi olmadığını vurgulayan Akgül “Karne, okul tarafından aileye sunulan ve çocuklarının okul hayatı konusunda ailelere yol gösteren rehberdir. Düzenli olarak alınan karneler aileler için çocukların okul hayatı ve notlarını takibi kolaylaştırmakla birlikte çocuğun başarılı olduğu ya da desteğe ihtiyacı olduğu alanlar konusunda ailelere yol gösterici olmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında karneler aileler için bir övünç ya da utanç kaynağı değildir. Karnesindeki düşük notlardan dolayı eleştirilen, aşağılanan, suçlanan ve cezalandırılan çocuklar karneyi kendi değerinin bir göstergesi olarak görmeye başlamaktadır. Tam tersi olarak karnesindeki yüksek notları övülen ve ödüllendiren çocuk karnesini daha gerçekçi değerlendirecek ve kendisini de daha değerli hissedecektir” dedi.

'ÇOCUĞA VERİLEN SEVGİ HİSSETTİRİLMELİDİR'

Velilere karne ile ilgili çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği konularında tavsiyelerde bulunan Akgül, "İyi notlar göz ardı edilmemeli ve yalnızca kötü notlar değerlendirilmemelidir. Her çocuğu tek ve biricik olduğu unutulmamalı ve çocuğun karnesi kardeşlerinin, arkadaşlarının ya da ailedeki diğer çocukların karneleriyle asla kıyaslanmamalıdır. Eleştiren, aşağılayan, küçük düşürücü ifadeler kullanılmamalıdır. Karnesinden dolayı çocuk suçlanmamalı ve cezalandırılmamalıdır. Karnesi iyi de olsa kötü de olsa eve karnesiyle gelen çocuğa verilen değer ve sevgi hissettirilmelidir. Çocuğun kapasite ve yeteneklerinin farkında olunmalı, çocuğun kapasite ve yeteneklerine uygun hedef ve beklentilerde bulunulmalıdır” ifadelerini kullandı.

'KARNE REHBER OLARAK GÖRÜLMELİ'

Karnenin bir rehber olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Akgül, şunları dedi:

"Karne bir rehber olarak görülmeli ve bu şekilde çocuğun geliştirilmesi gereken alanları tespit edilmeli ve çocuk bu konuda desteklenmelidir. Bazı çocuklar çalışmasına ve çaba göstermesine rağmen karnedeki notları düşük olmaktadır. Böyle bir durumda öncelikle çocuğun çabası ödüllendirilmesi ve desteklenmeli sonrasında ise kötü notların altında yatan sebepler araştırılmalıdır. Sonuca ulaşabilmek için sorunun sebebinin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerektiği unutulmamalıdır. Karnedeki iyi notlar abartıdan uzak, takdir edici ifadelerle ödüllendirilmelidir. Maddi değeri yüksek ödüllerden kaçınılmalıdır. Tatil süresinin her şeyden önce eğlenmek ve dinlenmek ihtiyacını karşılaması gerektiği unutulmamalıdır"