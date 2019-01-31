Dövme sanatçısı kazada öldü

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dövme sanatçısı Demir Özergin yaşamını yitirdi.

Kemer ilçesindeki kaza, dün gece saatlerinde meydana geldi. Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinden çıkan Demir Özergin, Atatürk Caddesi'nden yolun karşısına geçmek isterken refüjden yola düştü. Bu sırada caddeden seyreden, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeye bir otomobil Özergin'e çarptı. Olayı fark eden çevredekiler ve Özergin'in personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haver verdi.

Gelen sağlık ekiplerince tedavisi için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir Özergin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İnceleme başlatan polis ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da düzenlenen Tattoo Convention'da birincilik ödülü alan Demir Özergin, 'Sevgi İzi' projesi kapsamında yaşlılara ve engellilere ücretsiz telefon numaralı dövme uygulaması yapıyordu.

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