Dostlukları düşman çatlatıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları son sınıf öğrencisi Işılay Aşınmaz ile Rus manken Maria Makevnina, dostluklarıyla düşman çatlatıyor. Okulunu bitirdikten sonra pasta şefi olmanın hayalini kuran Işılay Aşınmaz, 24 saatin kendisine yetmediğini belirtti. Eğitim hayatından arta kalan zamanlarda düzenlenen defile ve organizasyonlarda podyuma çıkan Aşınmaz, ikili dostluklara önem verdiğini belirtti. İki yıl önce ailesiyle Rusya'dan Antalya'ya gelerek yaşamaya başlayan Maria Makevnina ise ajansın sempatik yüzü olarak dikkat çekiyor. Kendisinden yaşça büyük olan Işılay Aşınmaz ile iyi arkadaş olduklarını belirten Maria, "Işılay çok güzel pastalar yapıyor. Arada birbirimizin evinde bir araya gelerek pasta partileri veriyoruz. Işılay'ın mesleki kariyerinde çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

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