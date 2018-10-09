DOSTEL Göynük'te hizmete girdi

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin ekonomik sıkıntı çeken kişilere giyim yardımı ulaştırmak için hayata geçirdiği DOSTEL Yardımlaşma Merkezi, Göynük Hizmet Binası'nda hizmet vermeye başladı. Merkezin açılışını Başkan Mustafa Gül gerçekleştirdi.

Kemer Belediyesi 'DOSTEL' ismiyle faaliyete geçirdiği projeyle yardıma muhtaç kişilerin kıyafet ihtiyacını karşılıyor. Bugüne kadar Kuzdere Mahallesi'nde binlerce kişiye yardım ulaştıran DOSTEL Yardımlaşma Merkezi, Kemer Belediyesi Göynük Hizmet Binası'na taşındı.

Merkezin açılışını gerçekleştiren Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Amacımız yardımseverlerle yardıma muhtaç insanlar arasında köprü vazifesi kurmaktır. İnsanların bedenlerine uymayan kıyafetlerini, kullanmadıkları tekstil eşyalarını buraya getirmelerini bekliyoruz. Bu projeyle hem ülke ekonomisinde tasarruf sağlıyor hem de ihtiyaç sahiplerimizin bir eksiğini gidermiş oluyoruz. Ayrıca ilçemizin 50 ayrı noktasında bulunan giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler, gerekli ayrıştırmalar yapıldıktan sonra buraya getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Projeye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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