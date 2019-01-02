Dost Market'in küçük bağışçıları

BORNOVA Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık erzaklarını istedikleri gibi seçip alabilmeleri için hayata geçirdiği Dost Market'e, 2014 yılından bu yana 18 kez okulun öğrencileri tarafından bağışta bulunuldu.

Bornova Belediyesi'nin, Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş imkanı sunduğu Dost Market 4.5 yıldır iyiliğe aracılık ediyor. Farklı mahallelerde 4 şube ile 5 bine yakın aileye hizmet veren Dost Market'e bazı özel okullar da destek veriyor. Okulların öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları gıda malzemeleri paketlerini kendi elleri ile raflara yerleştiriyor. 2014 yılından bu yana 18 kez özel okullar tarafından ziyaret edilen Dost Market'e gelen öğrenciler, marketi gezerek işleyiş hakkında bilgi alırken, bağışlarının ihtiyaç sahibi Bornovalılara nasıl ulaştırıldığını da öğreniyor.

DOST MARKET 4 ŞUBE İLE HİZMET VERİYOR

İlçede yaşayan ihtiyaçlı vatandaşların gıdadan temizliğe, giyimden kırtasiyeye temel gereksinimlerini, diledikleri şekilde karşılayabilmelerine olanak sağlamak için 2014 yılında ilk şubesini Bornova Merkez'de açan Dost Market, 4 yılda 4 şubeye ulaştı. Merkez'in ardından Altındağ, Doğanlar ve Çamdibi şubeleri ile hizmet vermeye başladı. 5 bine yakın ailenin yararlandığı Dost Market'te vatandaşlar, kartlarına yapılan yüklemeler oranında ücretsiz alışveriş yapıyor. Dost Market'e gelme imkanı olmayan engelli, yaşlı ve hastaların ihtiyaçları ise istekleri doğrultusunda hazırlanarak evlerine teslim ediliyor.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI