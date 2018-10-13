Dost Bilim Evi'nde güz dönemi

BORNOVA Belediyesi'nin çocuklar için açtığı ücretsiz bilim kurslarında güz dönemi eğitimleri başlıyor. Mevlana Toplum Bilim Merkezi içinde Dost Bilim Evi çatısı altında verilecek olan fizik, kimya, biyoloji, robot bilim ve astronomi eğitimlerinden yararlanmak isteyenler 19 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Dost Bilim Evi-Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen güz dönemi bilim kulüpleri başlıyor. 8 hafta sürecek olan bilim serüveninde katılımcılar astronomi, biyoloji, fizik, kimya ve robot bilim alanlarında eğitim alabilecek. Dost Bilim Evi çatısı altında verilen eğitimlerden kurslardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 19 Ekim olarak belirlendi.

DOKUNARAK, HİSSEDEREK, DENEYEREK ÖĞRENİYORLAR

6, 7 ve 8. sınıflara yönelik olarak düzenlenen kulüplerde atölye çalışmaları, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif bir bilim eğitimi veriliyor. Bilim kurslarına katılanlar Mevlana Toplum Bilim Merkezi içindeki tam donanımlı laboratuvarlarda eğitim alırken, öğrendiklerini uygulama imkanı da buluyor. Çocukların dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel bilgileri öğrenmeleri amaçlanan eğitimlerin sonunda çocuklara katılım belgeleri düzenlenen törenle verilecek.

Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenler Bornova Belediyesi'nin 999 29 29 numaralı telefonundan dahili 3300'ı arayabilecek.

İZMİR, ()

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