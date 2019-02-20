Döşemealtı'na devlet hastanesi

ANTALYA, () - ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Döşemealtı ilçesine 100 yataklı devlet hastanesi yapılacağını, proje ihalesi yapıldığını, proje onayı beklendiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 29 bin 758 metrekarelik arazi üzerine 100 yataklı devlet hastanesi yapılacağını kaydetti. Dr. Hülür, 33 çift yataklı oda, 34 tek yataklı oda, 24 yoğun bakım yatağı (erişkin 12, yenidoğan 12) planlanan hastanede ayrıca 5 hemodiyaliz yatağı, 4 palyatif yatağı, 2 mahkum yatağı ile toplam 135 yatakla hizmet vereceğini söyledi. İnşa edilecek hastanenin 34 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacağına işaret eden Hülür, "1'i lokal olmak üzere 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş ünite, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR ile hizmet verecek" dedi.

Dr. Ünal Hülür, hastanede, 10'u engelli, 105 açık ve 197'si kapalı olmak üzere toplam 302 araçlık 9 bin 920 metrekare alana sahip otoparkın da yer alacağına değindi. Antalya'da halen 3687 hasta yatağı ile Sağlık Bakanlığına bağlı 16 hastanenin sağlık hizmeti sunduğuna belirten Ünal Hülür, "Modern mimari yapısı, ileri teknolojik donanımı ve nitelikli insan gücü ile tüm sağlık tesislerimizde en kaliteli en ulaşılabilir koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz" dedi.

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