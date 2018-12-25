Döşemealtı'na beton asfalt

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesi Dereli Mahallesi'nde beton asfalt uygulaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Döşemealtı ilçesi Dereli Mahallesi'nde beton asfalt çalışması yapıldı. Silindirle sıkıştırılabilen çimento karışımlı beton asfaltın deneme uygulaması başarıyla gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İsa Akdemir, “Menderes Türel Başkanımızın talimatıyla beton asfalt uygulamamıza başladık. Mahalle yollarında ilk denemeyi Dereli Mahallesi'nde yapıyoruz. Gerekli teknik çalışma ve incelemeleri yaptık. Mühendislerimiz eşliğinde ilk denemeyi gerçekleştirdik. Daha önce gerek sathi asfalt, gerek sıcak asfalt yapılmasına rağmen hep sıkıntı yaşandığı için pilot olarak Dereli yolunu seçtik. Olumlu bir sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz. Başarılı olursa beton asfalt uygulamasını diğer ilçelerimizde de uygulayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'da bu öncülüğü yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

MALİYETİ UYGUN ÖMRÜ UZUN

İnşaat Yüksek Mühendisi Umut Turhan da beton asfaltın, diğer asfaltlardan farkını şu şekilde anlattı: “Kuru kıvamlı betonun damperli araçlarla taşınarak asfalt işlerine serilip silindirler vasıtasıyla sıkıştırılması neticesinde çok kısa sürede trafiğe açılan bir yol. Asfalt yolla mukayese edildiği zaman maliyet olarak yüzde 40 daha uygundur ve hizmet ömrü de 20 yıla kadar uzar. Yerli ve milli bir uygulamadır. Çimento, ekipmanlarımız diğer araç gereç kendi malımız. Dereli Mahallesi'ne 900 metre uzunluğunda sıkıştırılmış kalınlığı 16 santim, ortalama şerit genişliği 7 metre olan bir yol uygulaması gerçekleştirdik."

Dereli Mahallesi Muhtarı Yakup Soytürk de Antalya'da ilk kez uygulanan beton asfalt sisteminin kendi mahallelerinde yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Yolumuz sık sık bozuluyordu, düzgün sağlam ve konforlu bir yolun özlemini duyuyorduk" diye konuştu.

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