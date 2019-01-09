Dörtyol’un 97'nci kurtuluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlandı.

Anıt alanına çelenk sunularak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "Milli ruhun şahlandığı şehrimizin 19 Aralık 1918’de düşmana karşı ilk kurşunu sıkan başta Kara Mehmet Çavuş, Kara Hasan Paşa gibi nice yiğitlerin torunlarının ve tüm hemşehrilerimin 9 Ocak Kurtuluş Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kuvayi Milliye Derneği'nin halk oyunları gösterisinin ardından şiirler okunduğu programda Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Mehteran takımının gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Anıt alanındaki kutlamalar, tören geçişiyle tamamlandı.



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