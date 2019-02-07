'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun' projesinde sona yaklaşıldı

Mustafa KIRLAK/ORDU,()-ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kentte yürütülen 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun' projesinde, inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirtti, “Çalışmalarla Ordu’muza yakışır bir Boztepe’yi ortaya çıkaracağız” dedi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), tarafından desteklenen ve tamamen doğayla uyumlu olacak şekilde tasarlanan 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun' projesi kapsamında, 11 bin 159 metrekare alan üzerinde 11 dairelik 5 villa tipi otel ve 1 de restoran inşa edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, projede inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kentte turizmi artırmak ve Boztepe’yi cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Tekintaş, "Boztepe sadece Ordu’nun değil Karadeniz’in de önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladı. Coğrafi konum itibariyle dünya üzerinde kente hâkim olma noktasında ender zirvelerden biri olarak gösterilen Boztepe, gerçekleştirdiğimiz çeşitli projelerimizle turistik değerine değer katmaya devam ediyor. Tamamen doğayla uyumlu olarak gerçekleştirdiğimiz 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun' projemizde, her katı ayrı daire olacak şekilde 227 metrekarelik 3 adet 3 katlı A tipi villa ve 228 metrekarelik 2 adet tek daireli dubleks B tipi villa yapıldı. 2 kat olarak projelendirilen 603 metrekare toplam büyüklüğündeki restoran binasında ise restoran bölümüyle birlikte balkon, teras ve çocuk oyun alanları da yer alıyor” dedi.

Peyzaj çalışmalarının da sonlandırıldığında projenin hizmete hazır hale geleceğini aktaran Tekintaş, “Projemiz sayesinde hem özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımızın ve turizmin istifadesine sunacağız. Yapılan çalışmalarla birlikte Ordu’muza yakışır bir Boztepe’yi ortaya çıkaracağız. Bu tip irili ufaklı dokunuşlarla Boztepe, adından sıkça söz ettiren ve merak uyandıran bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.