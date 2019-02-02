'Dorper Koyun Yetiştiriciliği' projesi konuşuldu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 'Dorper Koyun Yetiştiriciliği' projesinin hayata geçirilmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, Özel İdare Müdürü Halil Arslan, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız ve iş insanı Önder Kartal katıldı.

Toplantıda Organik Damızlık Dorper Koyun Yetiştiriciliği Projesi hakkında fikir alışverişi yapılırken, projenin ilçede hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

FOTOĞRAFLI