Donmak üzere olan kediyi sahiplendi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()- MERSİN’in Erdemli ilçesinde Yunus Emre Polat, yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi tedavi ettirip, sahiplendi.

İlçeye bağlı Kayacı Mahallesi'nde hayvansever Yunus Emre Polat, yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi veterinere götürüp tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendi. Polat, "İşten çıkınca yol kenarında yavru bir kedi gördüm. Daha sonra karton kutuya koyarak veteriner hekime getirdim. Dışarıda kalmasına gönlüm el vermedi. Veteriner hekim tedavisini yaptı. Bende kediyi sahiplendim" dedi.



SOĞUKLAR HAYVANLARI ETKİLİYOR

Veteriner hekim Arif Aksay ise, son günlerdeki yaşanan soğuk havanın sokaklardaki hayvanları etkilediğini ifade ederek, "Arkadaşımızda bu kediyi bize getirdi. Soğuktan etkilenmiş ve aç olduğu görülüyor. Vitamin takviyesi yaptık. Tedavisini tamamladık. Hayvan sever arkadaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kediyi sahiplenen Polat, tedavisi tamamlanan kediyle birlikte evinin yolunu tuttu.

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