Dönem birincilerine 5 yıldızlı tatil

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi ile 2018-2019 öğretim yılı 1. döneminde 790 okul dönem birincisi ve 1580 yakını olmak üzere toplam 2 bin 370 kişiyi 3 günlüğüne 5 yıldızlı otelde tatile gönderdi.

Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk karnelerini aldı. Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törende, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi kapsamında aileleriyle birlikte 5 yıldızlı bir otelde 3 gün tatil yapma şansı yakalayan 790 lise ve ortaokul dönem birincisi adına Başöğretmen Atatürk Ortaokulu dönem birincisi Cansu Badel Güler'e temsili hediye çeki verildi.

VALİ'DEN BAŞKAN TÜREL'E TEBRİK

Vali Münir Karaloğlu Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıldır uyguladığı proje ile başarılı öğrenciler ve ailelerinin 5 yıldızlı otellerde misafir edildiğini belirterek eğitime verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i kutladığını ifade etti.

UNUTULMAZ BİR TATİL YAŞAYACAĞIM

Ailesiyle tatil yapmanın heyecanını yaşayacağını söyleyen Başöğretmen Atatürk Ortaokul dönem birincisi 8/D sınıfı öğrencisi Cansu Badel Güler, “100 tam puan alarak dönem birincisi oldum. İlk dönem güzel ve yoğun geçti. Derslerime çok çalıştım ve emek verdim ama bunun karşılığını da aldım. Büyükşehir Belediyesi'nin bu tatil hediyesini beklemiyordum çok mutlu oldum, karne sevincim ikiye katlandı. Ailem de benimle gurur duyuyor. Unutulmaz bir tatil olacak. Bu güzel proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ederim" diye konuştu.

KIZIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Kızları Cansu Badel Güler ile gurur duyduklarını ifade eden baba Ahmet Güler, “Okul müdürümüz ve öğretmenlerine kızımın eğitimine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Kızımı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Menderes Türel Başkanımızın bizlere sunmuş olduğu 5 yıldızlı tatil hediyesi için de ayrıca teşekkür ederim" dedi. Anne Dilek Güler de kızının ilk dönem boyunca verdiği emeğin karşılığını tatil olarak almasından onur duyduğunu ifade etti.

5 YILDA 12 BİN 85 KİŞİYE TATİL

5 yıl önce başlatılan proje kapsamında, 5 yılda toplam 12 bin 85 kişi tatile gönderdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ise "2014 yılından itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin başarılarını taçlandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da dönem birincisi olan ortaokul ve lise öğrencilerimiz tatile gidecek. Bu sene 500 ortaokul 290 lise olmak üzere 790 öğrenci aileleriyle birlikte beş yıldızlı otellerde tatil yapma fırsatı bulacak" dedi.

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