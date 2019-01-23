Dönem birincileri 5 yıldızlı tatilde

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi kapsamında okul dönem birincisi öğrenciler ve aileleri 5 yıldızlı otellerde tatil yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi kapsamında tüm ortaokul ve liselerin birincileri, aileleriyle Limak Atlantis Deluxe Hotel, Limak Arcadia Golf&Sport Resort Otel, Limak Lara Deluxe Hotel&Resort, Limak Limra Hotel&Resort, Hotel Su, Condorde Deluxe Resort gibi 5 yıldızlı otellerde 3 gün tatille ödüllendirildi. 5 yıldır sürdürülen proje kapsamında bu sömestir 790 ortaokul ve lise dönem birincisi 1580 yakını ile birlikte 5 yıldızlı otellerde tatil yapmanın keyfini sürdürüyor. Proje kapsamında 5 yılda toplam 12 bin 85 kişi tatil yaptı.

Ailesi ile tatil yapan Serik Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu öğrencisi Tuğba Kurt duygularını şöyle ifade etti:

"Ailemle burada olduğum için çok mutluyum. Çok keyif verici bir yer ve motivasyon için çok iyi geldi. Ailem en büyük destekçim. Ve tabi ki öğretmenlerim. Ben de elimden geldiğince onların bu güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Dönem sonunda böyle bir tatili bana ve aileme hediye eden Menderes Türel Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben kendisini çok seviyorum".

'ÇOCUĞUMUZUN SAYESİNDE'

Tuğba Kurt'un babası Serik Belpınar Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kurt ise "Kızımız gurur kaynağımız. Okuldaki başarısı bizim için en büyük mükafat. Onun başarısı sayesinde annesi ile biz de tatil yapıyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çocuklarımıza yönelik bu motivasyon tatiline bizleri de ortak ettiği için minnettarız" dedi.

Bir başka okul dönem birincisi, Fatma Yıldızın annesi Pınar Yıldız da "Kızımın başarısı sayesinde burada olmaktan çok mutluyum. Başarısını kutluyorum. Fatma evde sürekli ders çalışır ve çok kitap okur. Ben de annesi olarak elimden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyorum. Başkanımız Menderes Türel'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi her şeyi hak ediyor" diye konuştu.

ÇOK İYİ BİR MOTİVASYON

Serik'in Belek Mahallesi'nde yaşayan, Limak Ortaokulu dönem birincisi Mahir Ediz Kaya tatil hediyesini kazandığında çok mutlu olduğunu belirterek; “Bu tatil motivasyon açısından çok iyi oldu. Daha fazla çalışmamızı teşvik edecek. Menderes Türel başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

Baba Cemal Kaya ise oğlunun derslerini sürekli takip ettiğini ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı:

"“Mahir okuldan geldikten sonra odasına çekilip derslerine yoğunlaşır. Cep telefonu, tablet, bilgisayar sadece ihtiyaç duyduğunda kullanır. Biz bunları hafta sonu ona ödül olarak veriyoruz. Oğluma ve bize böyle güzel bir tatili hediye ettiği için Menderes Türel'e çok teşekkür ediyoruz."

TATİL İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Döşemealtı Özel Antalya Bahçeşehir Koleji 8. Sınıf öğrencisi Gül Rana Tuncer ise “Bu tatili hak etmek için çok çalıştım. Çalışmalarımı belli bir program dahilinde planladım. Ders anında elektronik cihazlardan uzak durmaya gayret ettim. Bol bol test çözdüm ve dersi derste dinledim. Ve şu an buradayım ve çok mutluyum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim çok güzel bir proje" diye konuştum.

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