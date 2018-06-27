Domatesteki Tehlike!

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da son dönemde serada domatese zarar veren domates güvesi olarak bilinen tutanın, yayladaki domates üreticisini de tehdit ettiği kaydedildi.Antalya Ticaret Borsası'nda yönetim kurulu üyesi olan ve Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin eski başkanı Cüneyt Doğan, son dönemde domateste sıkça görülen, domates güvesi olarak da anılan tuta hakkında bilgi verdi. Bu yıl Antalya'da tekrar görülmeye başlanan tuta nedeniyle çiftçinin seralarını erken söktüğünü belirten Doğan, "Üretici açısından domates fiyatlarının son 2-3 ayına baktığımızda çok güzel görünüyor. Ancak tutadan zarar gördüğü için hasat etmeden seradan sökme durumunda kalanlar var" dedi.

YAYLAYA SIÇRADI

Tuta zararlısının çok sıcak ve çok soğukta yaşamadığını belirten Cüneyt Doğan, havanın ısınmasıyla birlikte Antalya'da deniz seviyesinde görülmediğini aktardı. Doğan, ısınan hava nedeniyle tutanın yaylaya çıktığını belirterek, "Yayla domatesinin önemli bölgelerinden biri olan Elmalı ve Söğüt tarafında tuta görülmeye başlandı. Muhtemelen yaylada zarar olacağını düşünüyoruz. Yaylada domates yoğunluğu ağustos ile başlayacak. Eylülde ve ekimde zararını hissederiz. O tarihten sonra domatesin kalmayacağını veya azalacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

ILIMAN HAVA POPÜLASYONU ARTIRDI

Yaylanın ardından tekrar seralarda güz ekiminin başlayacağını belirten Doğan, çözüm bulunamaması durumunda tutanın yeniden seralara taşınacağını söyledi. Doğan, "Tuta 6-7 sene önce başladı. Ancak kışlar soğuk geçtiği için popülasyonu bu kadar hızlı olmuyordu. Bu sene havanın ılıman geçmesinden dolayı popülasyon arttı. Tarım İl Müdürlüğü çözüm için seraların daha modern ve korunaklı yapılmasını tavsiye ediyor. Ancak çiftçimizin ekonomik açıdan bunu yapması zor. Bizim tavsiyemiz, sivrisinekte olduğu gibi toplu ilaçlama yapılması. Kesin çözüm olur mu bilmiyoruz ama denenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 12:42