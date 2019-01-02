'Domateste sınırlama kaldırılsın' beklentisi

ANTALYA, () - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Rusya'nın Türkiye'den ithal edeceği domates miktarını 50 bin tondan 100 bin tona çıkarmasını Antalyalı üreticileri için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domates miktarını 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracak olmasının hem Batı Akdenizli ihracatçılarda hem de üreticilerde sevinç yarattığını söyledi. Başkan Bahar, iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Böyle bir ortamda Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasını bekliyoruz" dedi.

Antalya'nın domates üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, “Örtü altı domates üretiminin yaklaşık dörtte üçü Antalya'da gerçekleşmekte. Bu üretimin de önemli bölümü ihraç edilmekte. Son dönemde yaylalarda kurulan seralarda da domates üretiliyor ve ihraç ediliyor. Ayrıca Antalya'da üretilen domatesler başka kentlere nakledilip, o illerden de ihraç ediliyor. Özetle domates üretimi ve ihracatı kent ekonomisinde önemli bir yere sahip olma özelliğini elinde bulunduruyor" dedi.

Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını artıracak olmasının ihracatçılar ve üreticiler açısından önemli olduğunu kaydeden Hakkı Bahar, “Bu kararın bir an önce uygulamaya koyulmasını bekliyoruz. Kararın uygulamaya koyulmasıyla birlikte bölgemizden ve ülkemizden Rusya'ya domates ihracatında artış yaşanacaktır. İhracat artışı ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayacağı gibi üreticilerimizin de emeğinin karşılığını almasını sağlayacaktır" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğini ifade eden Başkan Bahar, şunları kaydetti:

"Siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Böyle bir dönemde Rusya'nın ülkemizden aldığı domateste miktar belirleyerek, sınırlamaya gitmesini istemiyoruz. Sınırlama kaldırılmalıdır. Talep olduğu sürece arz gerçekleştirilmelidir. Bilindiği gibi Rusya ile ticaretimizde aleyhimize bir tablo söz konusu. İthalatımız ihracatımızdan fazla. Rusya ile yaşanan dış ticaret açığının kapanması gerekli. Bu nedenle iki ülke arasındaki ticarette sınırlamalar olmamalı."

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