Domates yetiştiren miniklere plaket

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi öğretim üyeleri, ilkokul öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdikleri 'Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi'nin kapanış programını Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kabaş, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Sönmez, Prof. Dr. Hakan Sert, Doç. Dr. Esme Hacıeminoğlu, Öğretmen Neslihan Fıstıkeken, Zir. Müh. Servet Mutlu ve Dr. Neslihan Korkmaz Sayraç'tan oluşan proje ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin kapanış programına, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, öğrenciler ve aileler katıldı.

Etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kabaş, “Projeye ilk başladığımızda çocuklarımızın birçoğu toprağa dokunmak bile istemiyordu. Ama proje sonunda her birinin kendi yetiştirdiği bir domates fidesi oldu. Bu fidanları yetiştirirken toprakla, doğayla aralarında bağ oluştu. Yedikleri domateslerin, meyvelerin, sebzelerin marketlerde, manavlarda, kutularda, ambalajlarda yetişmediğini, her birinin toprakla bir bağı, kendine has bir hikâyesi olduğunu gördüler. Kendi domateslerini ekmenin, büyütmenin zevkini yaşadılar. Bu onların doğaya bakışlarını değiştirdi. Kendi dünyalarını zenginleştirdi" diye konuştu.

Çeşitli nedenlerle genetik çeşitliliğin her geçen gün kaybolduğu ülkemizde tarımsal biyoçeşitliliği korumak ve artırmak için, yerel türlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kabaş, “Öğrencilerimizin her biri pırıl pırıl çocuklar. Hep birlikte güzel şeyler öğrendik, çok eğlendik, çok güzel vakit geçirdik. Öğrencilerimizin bu deneyimlerinin hayatları boyunca çevrelerine yönelik algılarını ve davranışlarını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyor, proje kapsamında edindikleri farkındalığı arkadaşlarına ve tüm çevrelerine yaymalarını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin kapanış programı, etkinliğe katılan öğrencilere madalya ve plaketlerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

