Dolandırıcılık iddiasında serbest bırakıldılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK'te, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 1'i devlet memuru 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan haklarında soruşturma yürütülen vergi denetmeni D.Ç. ile E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. D.Ç. ile E.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.