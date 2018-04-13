Dolandırıcılar, telefonda üniversite rektörünün sesini taklit edip, para istedi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ’de dolandırıcıların, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörü, dekan, başhekim ve yöneticilerinin telefonda seslerini taklit ederek, para istedikleri belirtildi. Üniversite yönetimi bu konuda personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Telefon dolandırıcıları sınır tanımıyor. Toplumun her kesimini tehdit eden dolandırıcılar bu kez de Erciyes Üniversitesi’nde dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Edinilen bilgiye göre, telefon dolandırıcıları başta Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven olmak üzere üniversite yöneticilerinin seslerini telefondan taklit ederek, para talebinde bulundu. Üniversite yönetimi de bu konuda gelen şikayetlerin artması üzerine personeli uyardı. Rektörlük, akademik personele duyuru yaparak, “Son günlerde bazı şahıslar tarafından üniversite personelimiz aranarak, Rektör, Dekan, Başhekim vb. yöneticilerin isimleri kullanılarak ve sesleri taklit edilerek para istendiği bilgisi Rektörlüğümüze ulaşmıştır. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı hassas davranılması ve bu tür telefonlara itibar edilmemesi hususunu önemle duyururuz.” ifadelerini kullandı.

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