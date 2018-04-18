Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu Selçuk'ta

Rektör Çelik'ten Başkan Bakıcı'yı ziyaret

DOKUZ Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Toplantısı öncesi Başkan Bakıcı'yla bir araya gelen Rektör Çelik'e, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Yiğit, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer ile Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı da eşlik etti. Efes Meslek Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Üniversite senato üyelerinin yanı sıra dekanlar ve meslek yüksekokulu müdürleri de toplantıya katıldı. Başkan Bakıcı ayrıca bölgesel kalkınma açısından kentin dinamiklerine uygun yükseköğrenim kurumlarının varlığının da büyük önem taşıdığını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bölümlerin açılmasını önemsediklerini belirterek, "Sizin de ifade ettiğiniz gibi Selçuk Belediyesi'nin geçmiş dönemde de Dokuz Eylül Üniversitesi ile çalıştığını görüyorum. Bu artarak devam edecektir. Özellikle bölgenin dokusuna uygun yeni programların açılması için yöre halkına ciddi destekler veriyoruz. Yeni bölümlerin açılması konusunda Efes Meslek Yüksekokulu Müdürümüzle birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle toplanıp hangi yeni programlar açılabileceği konusunda bir toplantı da yapacağız" dedi.

HEDEFİMİZ 500 ÖĞRENCİ

Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı ise Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan yeni bölümler hakkında bilgi verdi. Şu anda öğrenim veren Turizm İşletmeciliği ve Sivil Hava Ulaştırma bölümlerinin yanı sıra yeni açılması düşünülen 4 bölüm var. Şu anda 2'si Rektörlük makamına sunuldu. Önümüzdeki hafta senatoya girer diye tahmin ediyorum. Kabin Hizmetleri, Gıda Teknolojisi ve Meyve Sebze İşletmeciliği açılması düşünülen bölümler arasında yer alıyor" dedi.

Deliormanlı ayrıca, 2019- 2020'da Efes Meslek Yüksek Okulu öğrenci sayısının 500 olarak hedeflediklerini de belirtti.

Başkan Bakıcı'nın makamında yapılan görüşmenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Yiğit ile Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Toplantısı'na katılmak üzere Efes Meslek Yüksekokulu'na geçti.

SELÇUK (İzmir), ()

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