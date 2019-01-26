Dokuz Eylül Dükkan için geri sayım başladı

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak, kurumsal aidiyeti güçlendirmek ve marka bilinirliğini artırmak amacıyla Dokuz Eylül Dükkan projesi hayata geçirilecek. Alsancak'taki DESEM binasındaki fuaye alanında hizmet verecek stantta, üniversite logolu ürünler ile el işi hediyelik eşyalar satılacak. Buradan elde edilecek gelir ise öğrencilere destek amacıyla kullanılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak ve kurumsal aidiyeti güçlendirmek amacıyla projelendirdiği Dokuz Eylül Dükkan standını açmak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Alsancak'taki Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (DESEM) fuaye alanında ilki kurulan Dokuz Eylül Dükkan'da, üniversite logolu ürünler ile öğrenciler tarafından yapılan el işi hediyelik eşyalar satılacak. Buradan elde edilecek gelir ise öncelikli olarak öğrencilere yönelik sosyal destek ve hizmetlerde kullanılacak.

Mağaza modelli standın üniversitede bir ilk olduğunu vurgulayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, fiziki altyapısı tamamlanan stantlarının kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Hayata geçirilen projenin birçok noktada öncü olduğunu kaydeden Rektör Hotar, "Satış mağazası olarak düşünülen Dokuz Eylül Dükkan, aslında öğrencilerimize yönelik bir gelişim projesidir. Buradaki temel hedefimiz, elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimize destek olmak ve öğrencilerimizin de el işi ürünlerini satabilecekleri bir mecra yaratmaktır. Bunları yaparken hem öğrencilerimizi üretkenlik noktasında teşvik edeceğiz hem de onların kısa süreli istihdam edilmesini sağlayacağız. Burada çalışmak isteyen öğrencilerimize sorumluluklar vererek, onların sosyal hayatlarını da zenginleştireceğiz" dedi.

KURUM İÇİ DAYANIŞMA

Dokuz Eylül Dükkan'ın üniversitenin kurum içi dayanışma kültürünü de geliştireceğini ifade eden Rektör Hotar, "Bizler, 85 bin mensubu olan çok büyük bir aileyiz. Hepimizin hedef ve sorumlulukları farklı olsa da özümüz itibariyle birlikte olanın bizlerin en büyük kazancı olduğunu biliyoruz. Ailemizin her ferdini düşünerek hareket etmemiz gerektiğini; bunu da öncelikli olarak kurum içi dayanışma ile sağlayacağımızı biliyorum. Aidiyet duygusu dediğimiz kavramın, bu tür projelerin hayata geçirilmesiyle karşılık bulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

TEMAS NOKTAMIZ OLACAK

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararası markalarından biri olan üniversitelerinin her zaman bu gerçek ışığında hareket edeceğini kaydeden Rektör Hotar, "Üniversite yönetim olarak Dokuz Eylül Dükkan'ı sadece üniversitemizin logolu ürünlerinin satıldığı bir yer ya da kurum içi sosyal destek mekanizmasının bir unsuru olarak düşünmüyoruz. Bunun yanında satış standımızı kurum kimliğinin kamuoyu ile paylaşılması ve halkımızla temas noktasında bir pencere olarak görüyoruz. O yüzden mağaza modelindeki konseptimizi, vatandaşlarımızla bağ kurmamızda bir araç olarak düşünüyoruz" dedi.

ZAMANLA BÜYÜYECEK

Bir süre sonra satış yapmaya başlayacak Dokuz Eylül Dükkan'da logolu kupalardan anahtarlıklara kadar birçok ürünün yer alacağını vurgulayan Rektör Hotar, el işi ürünlerin yanı sıra zamanla Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki öğrencilerin eserlerinin de burada satılabilmesini planladıklarını bildirdi. Rektör Hotar, gelen talep doğrultusunda üniversitenin farklı yerleşkelerinde benzer stantların dönemlik olarak açılabileceğini de sözlerine ekledi.

İZMİR, ()

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