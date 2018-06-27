DokumaPark'a yeni müze projesi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, Anadolu Oyuncak ve Dokuma Yeşilçam müzelerinin kazandırıldığı DokumaPark'a, iki müze ile bir modern sanatlar galerisi açacak.

Kepez Belediyesi'nin 'DokumaPark' olarak hizmete sunduğu Dokuma İplik Fabrikası'nda açtığı Anadolu Oyuncak Müzesi ve Dokuma Yeşilçam Müzesi'nin yanına 2 müze ve bir modern sanat galerisi açılması için çalışma başlatıldı. Dokuma Fabrikası'nın yemekhane binası Modern Sanatlar Galerisi, idari bina Bir Zamanlar Antalya Müzesi, depolar ise Klasik Otomobiller Koleksiyonu Müzesi oluyor. Sanat galerisi ve müzeye dönüştürülmesi amacıyla 3 binada, özgün mimari yapılarına sadık kalınarak başlatılan restore çalışmalarında sona gelindi. Daha sonra binalarda sergi tasarım, teşhir ve dekorasyon çalışmalarına geçilecek.

Dokuma Modern Sanatlar Galerisi, 1000 m2 alanıyla Antalya'nın kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden biri olacak. Modern sanatlar galerisindeki ilk etkinlik, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması'nın sergisinin açılışı olacak. Fabrikadaki 500 m2 büyüklüğündeki memur yemekhanesi de Dokuma Fabrikası'nın eski çalışanları için emekli lokali haline getirilecek. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi ve lokalinin açılış töreni, 15 Temmuz Pazar günü yapılacak.

BİR ZAMANLAR ANTALYA

Dokuma Fabrikası'nın simgelerinden biri olan idari bina ise 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ne dönüştürülüyor. Özgün yapısına sadık kalınarak restore edilen binada teşhir alanlarının oluşturulması çalışmaları yakın bir zamanda başlanılacak. Bu yıl ziyarete açılması planlanan müzede, Antalya'nın geçmişteki yaşam ve kültürü tanıtılacak. Antalya'nın kültürel mirasının geleceğe taşınacağı müzede Dokuma Fabrikası'nın hatıraları da yaşatılacak. Müzede oluşturulacak özel bir alanda Dokuma Fabrikası'nın temelinin atılmasıyla ilgili haberlerin yer aldığı gazete sayfaları, çalışanların fabrika yerleşkesinde çekildiği fotoğraflar, ofis malzemeleri ve 13 bin klasörden oluşan işçi ve memurların özlük dosyaları sergilenecek. Fabrikada çalışanların çocukları ve torunları, babalarına, dedelerine ait bilgileri bu özlük dosyalarında görebilecek.

2 BİN M2'LİK KLASİK ARAÇLAR MÜZESİ

Tarihi fabrikanın 2 bin m2 büyüklüğündeki ambarları da klasik araçlar koleksiyonu müzesi haline getiriliyor. Müzede, ilk yüzde yüz yerli yapım olan Devrim otomobilinin üretim tarihi olan 1961 ile 2010 dönemi arasındaki Türkiye'nin otomobil serüveni anlatılacak.

Müzede, ilk milli otomobil Devrim'in modeli, İstanbul İstiklal Caddesi'nin simgesi haline gelen nostaljik tramvay, Çiçek Abbas filmindeki kırmızı minibüs, Anadol, Murat 124, Antalyaspor'un 1990'larda kullandığı takım otobüsü gibi onlarca klasik araç ziyaretçilerle buluşacak.

Araçların yanı sıra müzede 1970'lerin akaryakıt istasyonu, otomobil tamirhanesi gibi canlandırmalar da olacak.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanat galerisinde ve müzelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Tütüncü, “Yapımı devam eden ve yakında açacağımız tesislerimizde incelemeler yaptık. Her şeyin en iyisine layık olan hemşehrilerimize yeni eserler geliyor" dedi.

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