Dokuma Fabrikası Camii yeniden ibadete açıldı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin halkın kullanımına açtığı Dokumapark'ta bulunan ve tarihe tanıklık etmiş Dokuma Fabrikası Camii, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Açılışa İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve Dokuma Fabrikası eski çalışanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan ve Dokuma Fabrikası'nın Antalya'nın ilk sanayi fabrikası olduğunu hatırlatan İl Müftüsü Osman Artan, bugün yeniden ibadete açılan caminin Dokuma işçilerinin kendi ücretlerinden vererek yaptırdıklarına değindi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, tarihe tanıklık etmiş bu camiyi restore ettirerek yeniden kazandırdığına değinen İl Müftüsü Artan, "Sebep olanlardan ve katkı koyanlardan Allah razı olsun"dedi.

Başkan Hakan Tütüncü de, 50 yıl önce burada çalışan memurların, işçilerin, işini, aşını, ekmeğini kazanma derdinde olan büyüklerin, kendi ücretlerinden artırdıkları bir miktarla bu camiyi inşa ettiklerini hatırlattı. Tütüncü, 50 yıllık Dokuma Fabrikası Camii'nin 30 yıl imamlığını yapmış olan Ramazan Tuğrul'u açılışa katılanlarla tanıştırdı. Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak yeni bir adım daha attıklarının altını çizerek, Kepez'de şehir için önemli hatıralara sahip, yıllanmış camileri yenileyip, tekrar şehrin hafızasına, şehrin hatırasına ilk günkü özelliği ve güzelliği ile armağan edeceklerini de müjdeledi.

Açılış konuşmalarının ardından Dokuma Fabrikası Camii dualarla yeniden ibadete açıldı.

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