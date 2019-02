Dokuma'da her ay bir etkinlik

ANTALYA, () - DOKUMAPARK'taki taksi durağının düzenlediği kahvaltıya katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her ay en az bir büyük etkinlik düzenleyerek Dokuma bölgesinin cazibesini artıracaklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma Özdilek Taksi Durağı'nın düzenlediği kahvaltıya katıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın ev sahipliğindeki kahvaltıya çok sayıda taksici esnafı katıldı. Kahvaltının ardından konuşan Adlıhan Dere ve Mehmet Ali Alkan, bugüne kadar hep esnafın yanında olduğunu belirttikleri Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti.

'BAKANLIKLARDA KAPI KAPI DOLAŞTIK'

Görev süresince tüm esnafın yanında olduklarını hatırlatan Başkan Tütüncü de esnafın halinden anladıklarını ve daha iyiye getirmeye odaklandıklarını söyledi. Bu doğrultuda birçok kurumun alamadığı inisiyatifleri aldıklarını belirten Tütüncü, “Bu inisiyatif bize aittir, herhangi bir sorun karşısında hesabını bizden sorun dedik. Yeri geldi AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte Ankara'ya gidip, bakanlıklarda kapı kapı dolaşıp esnafımızın sorunlarını çözmekten geri durmadık"! diye konuştu.

DOKUMA CAZİBE MERKEZİ OLDU

Bulundukları taksi durağının aktif hale gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tütüncü, yıllar evvel talihsiz süreçle elden çıkmanın arifesindeki Dokuma Fabrikası alanının tekrar milletin olduğunu söyledi. Burayı 7 ayrı müze, bir bilim merkezi ve bahçelerle güzel bir buluşma noktası haline getirdiklerini belirten Tütüncü, “Dokumapark düzenlediğimiz etkinliklerle, sosyal hayatın kalbinin çarptığı yer oldu. 3 günde 300 bin insanın geldiği Kahve Festivali bunların başında. Geçen yıl düzenlediğimiz kitap fuarında ise 380 bin ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

HER AY YENİ ETKİNLİK

Esnafın işini, aşını cazibeler oluşturarak büyüttüklerini anlatan Tütüncü, taksici esnafına müjdelerini de şu sözlerle dile getirdi; “Belediyenin yerel kalkınmaya etkisi böyle oluyor. Bir hareket getirilirse, bereket de geliyor. Yeni dönemde bu bölgede her ay bir tane büyük etkinlik yapacağız. Mart ayın ilk etkinliği, 7 Mart'ta başlayacak olan 2. Kepez Kitap Fuarı olacak. Geçen yıl 380 bin kişinin geldiği bu fuara, bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor. Nisan ayında yine burada düzenleyeceğimiz çocuk festivali ise 10 gün sürecek. Buna benzer büyük etkinlikler her ay yapılacak."

