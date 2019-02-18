Doktorluk mesleği tehlikede

GAZİANTEP, () - HUKUKÇU Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, son yıllarda doktorlar aleyhine açılan davalarda artış yaşandığına ve hekimlerin yüklü tazminat davaları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, genç hekimlerin bu yüzden riskli bölümleri tercih etmediğini söyledi.

Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, doktorluk mesleğinin tehlike altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son zamanlarda malpraktis davalarında yaşanan artıştan dolayı cerrahların büyük kısmı riskli ameliyat uygulamaktan kaçınmaya başladı. Çünkü, komplikasyon geliştirme riski fazla olan ameliyatlarda hastada olumsuz bir durum geliştiği zaman hekimler mahkemede bu durumun acemilik ve mesleki yetersizlikten değil, hastalığın gidişinden kaynaklı olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Açılan davalar doktor aleyhine sonuçlandığında ise hekimler ömür boyu çalışsalar dahi ödeyemeyecekleri yüklü tazminat davaları ile karşı karşıya kalıyor. Birçok hekim ömür boyu çalışarak biriktirdiği tüm servetini tıbbi zorunluluk sigortalarının yetersizliği ve tazminatların çok yüksek olması nedeniyle kaybediyor. Oysa, bir hekimin tek başına 5 dakika içinde vermek zorunda kaldığı bir kararı, en az 5 yıl boyunca onlarca insanın doğru olup olmadığını sorguladığı ve buna rağmen tereddüt ettiği bir olaydan dolayı milyonlarca lira tazminat ödemesi hayatın akışına uygun değil."

Sağlık çalışanlarına karşı açılan tazminat davalarının yanı sıra yaşanan şiddet olaylarının da doktorları tercihe zorladığına dikkat çeken Bayram, "Birçok doktor şiddete maruz kalmamak, tazminatlarla karşılaşmamak için mesleği bırakmak zorunda kalıyor. Tıp fakültesi öğrencileri ise artık kadın-doğum, acil, genel cerrahi, kardiyoloji gibi riskli bölümler yerine radyoloji veya fizik tedavi gibi daha risksiz bölümleri seçmeye başladı. Böyle giderse kısa zaman içinde kimse hekimlik yapmayacak ve defansif tıp daha da gelişecek, bu da devletimize mali ek yük getirecektir. Sağlık Bakanlığı’nın ülke olarak ilerleyen yıllarda bu olumsuz sonuçla karşılaşmamamız için hekimler açısından koruyucu yasal düzenlemelerle gerekli tedbirleri alması gerekiyor" diye konuştu.

Mahkemelerin bazı davalarda hükmettiği tazminat miktarını, bir doktorun tüm meslek hayatı boyunca çalışsa dahi kazanmasının mümkün olmadığını belirten Cengiz Bayram, Amerika'daki birçok eyalette olduğu gibi Türkiye'de de hekimlere karşı açılan tazminat davalarında miktarın, sigorta poliçelerinin üst sınırlarını geçmemesi gerektiği ya da bunların üzerindeki miktarın hazine tarafından karşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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