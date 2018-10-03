Doktorlardan meslektaşının öldürülmesine tepki

ADIYAMAN Tabip Odası üyeleri tarafından İstanbul'da hastası tarafından öldürülen doktor olayına tepki gösterdiler.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler önünde toplanan Adıyaman Tabip Odası üyesi 40 sağlıkçı, İstanbul Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın, eski hastası tarafından öldürülmesine tepki gösterdiler.

Sağlık çalışanları adına açıklamada bulunan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doktor Memet Necip Gürlevik,"Bugün bir meslektaşımız daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın öğle saatlerinde İstanbul'da çalıştığı özel hastanede eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği yaşama tutulma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın yakınlarına ve bütün Hekim kitlesine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmak da yaygınlaşmakta meslektaşlarımızın silahla yaralamaya veya öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış bunların TBMM'de kabul edilmesi için çaba sarf etmiştir. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan randevu talep edilmiş sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki; bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinde bile duyarsız. Dün karşılaştığımız saldırı örneğin bir kaç ay önce Eskişehir'de yaşadığımız daha önceki nice benzerleri gibi sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Bir Hekim'in hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir.

Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve sağlık bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz"dedi.

Yapılan açıklamanın ardından toplanan sağlıkçılar dağıldılar.

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