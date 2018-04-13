Doktorlara başarı belgesi

ANTALYA, () - ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek hekimlere başarı belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı nesiller için anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek, anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak, hizmet kalitesini ve sunumunu iyileştirmek, hizmetlerin etkin kullanımını arttırmak amacıyla 'Sezaryen, Anne, Bebek Eylem Planı' kapsamında çalışma başlattı.

Eylem planında, normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan hekimlere başarı belgesi verilmesi kararlaştırıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde görev yapan ve 2017 yıllı içerisinde normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerine düzenlenen törenle başarı belgesi verdi.

Kepez Devlet Hastanesinde görev yapan Opr. Dr. Mustafa Sağlam ve Opr. Dr. Sıla Palta Karıklar ile Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Opr. Dr. Ali Demirörs'e başarı belgesi İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından verildi.

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