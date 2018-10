Doktordan, kayınvalidesine şeker operasyonu

ÖZEL Gaziantep Anka Hastanesi’nde, Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Ali Yağcı, hastaları arasına kayınvalidesini de katarak, bu kez kendisi için özel bir operasyona imza attı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, hem yurt içi hem yurt dışından gelen şeker hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Uygulanan diyabet cerrahisi sayesinde şeker ve onun neden olduğu sağlık sorunlarından kurtulanların sayısı her geçen gün artarken, hastanede en son yapılan operasyon diyabet cerrahi uygulayan doktor için özeldi. Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Ali Yağcı, bu kez şeker hastası olan kayınvalidesini ameliyat etmenin heyecanını yaşadı.

Hastasının kayınvalidesi olması nedeniyle elinde olmadan heyecan yaşadığını dile getiren Doç.Dr. Yağcı şöyle konuştu:

“Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak kısa zamanda büyük başarılara imza attık. Hastaneyi bölgenin metabolik cerrahi merkezi haline getirdik. Yaklaşık 5 yıldır diyabet ve obezite cerrahisi ile uğraşıyorum. Çok sayıda hastam oldu. Ama benim için en önemlisi kayınvalidem idi. Kendisi 30 yıldır şeker hastasıydı. Çok fazla kilosu da yoktu. Her gün vurulduğu insülin iğneleri nedeniyle çok yıpranmıştı. Başarılı sonuçları görünce ameliyat olmak istedi. Tabii ki, kendimi diken üstünde hissettim. Sonuçta eşimin annesi ve yapılacak en küçük hata beni zor duruma sokacaktı. Çok şükür ameliyatı ve sonrası sorunsuz geçti. Artık insülin kullanmıyor. Her geçen gün durumu daha iyiye gidiyor. “

Ameliyat masasına yatarken en ufak bir tereddüt yaşamadığını ifade eden Zeliha Tiryaki ise,”30 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyorum. Ne yaptıysam şekerim düzene girmedi. Gözlerimde görme kaybı başladı. Böreklerim etkilendi. Damadımın başarılarını yakından takip ediyordum. Ameliyattan çok korkuyordum, ancak ameliyat edip sağlığına kavuşan hastaları görünce cesaretlendim ve ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim. İnsülin kullanmıyorum ve şekerim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Damadıma çok teşekkür ederim. Kendisiyle gurur duyuyorum. Tüm şeker hastalarına Allah acil şifalar versin. Nasıl bir illet olduğunu çok iyi biliyorum. Şeker hastaları ameliyat olup bu hastalıktan kurtulabilir. Ben çok memnunum. Herkese tavsiye ederim” dedi.

