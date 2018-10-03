Doktor Hacıosman’ın öldürülmesine Samsun’dan tepki

SAMSUN, () - İSTANBUL Bahçelievler'de görev yaptığı özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için Samsun'daki bir özel hastanede bulunan meslektaşları bir araya geldi.

İstanbul Bahçelievler'de görev yaptığı özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman, için Samsun'daki özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları bir araya geldi. Hastane önünde toplanan meslektaşları Dr. Fikret Hacıosman için tören yaptı. Grup adına açıklama yapan Samsun'daki özel hastanenin Genel Müdürü Remzi Karşı, "Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüştür. Ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Sağlık çalışanlarına her türlü şiddeti kınıyoruz. Tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.

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