Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir hastanede doktor olarak görev yapan E.K., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; 'ByLock' programı kullandığı tespit edilerek Sağlık Bakanlığı'ndaki doktorluk görevinden ihraç edilen ve Manavgat'ta özel bir hastanede doktor olarak görev yapan E.K.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı.
Doktor FETÖ'den tutuklandı
Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir hastanede doktor olarak görev yapan E.K., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri...
Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir hastanede doktor olarak görev yapan E.K., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.