Doktor FETÖ'den tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir hastanede doktor olarak görev yapan E.K., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; 'ByLock' programı kullandığı tespit edilerek Sağlık Bakanlığı'ndaki doktorluk görevinden ihraç edilen ve Manavgat'ta özel bir hastanede doktor olarak görev yapan E.K.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı.

