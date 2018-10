Doktor Çelen: Burun tıkanıklığı için tuzlu su kullanın

BURSA, () - MEDİCANA Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bahar Çelen, anne adaylarına önerilerde bulunarak, "Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu kullanın" dedi.

Her insan gibi anne adaylarının da kışın soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak için kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre kalmaması gerektiğini belirten Çelen, anne adaylarına tavsiyelerde bulanarak şöyle konuştu:

"Annenin hamilelik süreci oldukça hassas bir dönemdir. Özellikle çok soğuk olan kış aylarında anne adaylarının daha bir dikkatli olması gerekiyor. Bu zamanlarda soğuktan sakınmak, sağlıklı bir hamilelik açısından büyük önem taşıyor. Bebeği olumsuz yönde etkileyecek durumlardan korumak ve düşen vücut direncini güçlendirmek için beslenmeden hijyene, giyimden ilaç kullanımına kadar birçok konuya özen göstermek gerekiyor."

Kış aylarında yeşil yapraklı sebzeler tüketmenin önemli olduğunu söyleyen Çelen, "Kış aylarında dengeli beslenme metabolizmayı güçlendirmek açısından çok önemli. Bu nedenle gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda alınmalı. Bağışıklık sistemini destekleyen A ve C vitamini alımını özellikle hamilelik sürecinde ihmal etmemek gerekiyor. Sizin için yeterli olan vitamin miktarını turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, yeşil biber, karnabahar, yeşillikler gibi sebze ve meyvelerden sağlayabilirsiniz. Hamilelik döneminde fazla kilo almamak hem bebek hem de anne açısından önemli. Fazla kilo alınımını önlemek için protein, vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme programının tercih edilmesi gerekiyor. Haftada 1 porsiyon balık tüketmek kemik ve diş gelişimine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Burun tıkanıklığı içi tuzlu su öneren Çelen, "Her insan gibi anne adayları da soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak için kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre kalmamalı. Eller de sık sık yıkanmalı. Hastalık bulaştığında ise hamilelerin istirahat etmesi ve bol sıvı tüketmesi gerekiyor. Bu dönemde bebeğinizin de sizin de enerjiye ihtiyacı olduğundan beslenmenize daha fazla özen göstermelisiniz. Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu kullanın. Ama öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar varsa en kısa zamanda doktorunuza başvurun. Çünkü doktorunuza danışmadan kesinlikle ilaç kullanmamalısınız. Hastalığın zatürre veya bronşite dönüşmemesi için erken müdahale büyük önem taşıyor." dedi.

