Doktor adaylarının ödevi sinema oldu

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, seçmeli ders kapsamında seçtikleri 'Sinema ve Tıp' ile eğitimlerine farklı bir boyut ekledi. Tıp öğrencileri eğlenerek ve farklı bakış açılarından tartışma yürüterek hasta-hekim iletişimini sanatsal boyutta tartışma imkanı buldu.

Tıp ve sağlık konularında seçilmiş sinema filmlerini ödev olarak izleyen hekim adayları, filme konu olan hastalık, iletişim becerileri, hasta-hekim ilişkisi, hekimlik mesleği ve etiği özelinde tartıştılar. Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selen Bahçeci ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Tengiz'in yürütücülüğünde, ekip çalışmasıyla ilerleyen ders, öğrencilerin seçtikleri sinema filmlerini sunmaları ile tamamlandı. Zorlu tıp eğitimine, sinema perspektifiyle farklı bir boyutta bakan İKÇÜ'lü doktor adayları, 'Neden bu filmi izlemeliyim? Hekimlik ile ilgili bana ne kazandırır' sorularıyla fikir alışverişinde bulundu.

Çalışmaları değerlendiren İKÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bahçeci ve Dr. Öğr. Üyesi Tengiz öğrencilerin, hekimlik mesleği, hastalıklar ve hasta-hekim iletişimi açısından değerli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. Öğrencilerin hekimlik mesleğini ve hastalıkları, sanat ve sinema özelinde; sosyal, kültürel ve bilimsel boyutlarda ele aldıklarını vurgulayan Doç. Dr. Bahçeci ve Dr. Öğr.Üyesi Tengiz, "Bu ders ile sinema filmlerindeki hekim ve hastalık profilleri aracı olarak kullanılarak öğrencilerin etkin dinleme, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, açık iletişim, empati gibi temel iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Öğrenciler hasta perspektifi, çocukla iletişim, ergenle iletişim, yaşlı hastayla iletişim, hasta yakınları ile iletişim, meslektaşlarla iletişim, hekim olan hasta ile iletişim, şiddet ve iletişim, engelli hasta ile iletişim, cinsel öykü alma, kötü haber verme konularında farkındalıklarının arttığını belirtmişlerdir" dedi.

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