Doktor adayları 'beyaz önlük' giydi

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri düzenlen törenle 'beyaz önlük' giyerek hekimlik yolunda ilk adımların attı.

AÜ Atatürk Konferans Salonu'ndaki törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Tabip Odası Başkan Vekili Dr. Aydan İzgi, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Ünal törende yaptığı konuşmada, hekimliğin tarihin ilk dönemlerinden itibaren her toplumda kutsal bir meslek olarak görüldüğünü söyledi. Hekimlik mesleğini seçen ve eğitimi Akdeniz Üniversitesi'nde almaya hak kazanan öğrencileri canı gönülden kutladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Özel ve kutsal bir meslek olan hekimlik mesleğine bugün beyaz önlüğünüzü giyerek ilk adımınızı atıyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünün size yüklediği sorumluluk bilinciyle adaletli, vicdanlı hekimler olarak insanlığa en iyi şekilde hizmet etmelisiniz. Hasta ve insan psikolojisini göz önünde bulundurarak halden anlayan bir hekim olabilmek için sadece tıp alanında değil edebiyat, iletişim ve sosyoloji gibi alanlarda da mutlaka kendinizi geliştirin" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim de "Tıp eğitiminin amacı tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekim ve uzman hekimler yetiştirmektir. Hekimlik bilgi ve sanatın beraber uygulandığı bir meslektir. İyi bir hekim hem konusunda bilgili olmalı hem de bilgisini uygulamaya dönüştürebilen bir sanatkar olmalıdır. Atatürk gençliğine yakışır bir hekim olarak yetişmeniz temennimizdir. Temizliği ve onuru temsil eden beyaz renk temizliğin simgesidir. Beyaz önlüğünüzü giydiğiniz bu günden itibaren sorumluluğunuzun farkında olarak akıl ve bilimi rehber edinerek 6 yıllık tıp eğitiminizi sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlamanızı diliyor sevgi ve saygılarımla hepinizi selamlıyorum" diye konuştu.

Tören, öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlükler giydirilmesi ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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