DOKA yönetimi Gümüşhane'de toplandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE () - DOĞU Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 104. Yönetim Kurulu Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı.

DOKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Giresun Valisi ve DOKA Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sarıfakıoğulları, 28 Aralık 2017 tarihindeki toplantıda iki çağrı yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bunlardan biri tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesi mali destek programıydı. Burada amaçlarımızı ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Çok ciddi proje ile katılım söz konusu oldu. Yaklaşık 69 proje ile ajansımızın kapısı çalındı. Hem proje kültürünün geliştirilmesi hem bölgesel anlamda proje destekli çalışmalarla gelişmeye ivme verilmesi noktasında hepimiz için bir kazanç diye düşünüyorum. Bu minvalde yaklaşık 12 milyon liralık bütçemiz var. Ek finansman katkılarıyla beraber yaklaşık 19.5 milyon lira yatırımla bölge illerimiz yararlanacaktır."

Vali Sarıfakıoğulları, 69 projeden birisi hariç tamamının değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu projeler tek tek değerlendirmeye alındı. Bugün de yönetim kurulu üyelerimiz tarafından son hali değerlendirilecek ve kararlaştırılacak. Nihai olarak Sayın bakanımızın onayından sonra taraflar arasında sözleşmeler imzalanacaktır. Diğer ikinci proje çağrımız Yeşil Yol güzergahındaki kültür turizm alt yapılarının desteklenmesi programıydı. Bu proje çerçevesinde bize toplam 25 proje geldi. Bu 25 projeden bugün kabul edilenlerin hayata geçmesi ile beraber turizm potansiyeli Kalkınma bakanımızın da ifade ettikleri gibi bu proje ile ivme kazanacak. Doğu Karadeniz bir çekim merkezi haline gelecek."