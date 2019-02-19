Doğupark projesine ‘2019 Plant' ödülü

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Belediyesi'nce hizmete açılan Doğupark projesi, 'süs bitkiciliği ve peyzaj mimarlığı' alanında '2019 Plant' ödülüne layık görüldü.

Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kentte hizmete açılan Doğupark projesi, 'Süs bitkiciliği ve peyzaj mimarlığı' alanında '2019 Plant' ödülünü almaya hak kazandı. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, projelerinin ödüle layık görülmesiyle gururlandıklarını belirterek “Şehir ve yaşam ödülüyle ilgili Rize Belediyesi gerçekleştirdiği ve ödüle layık görüldüğü Alt yapı ve çevre kategorisinde Değirmendere parkımızdan sonra, Doğupark Projesi, kentin yaşamına doğrudan müdahil olan bir noktada ve çok iddialıydı. Bunun da ikinci kez takdir edilip değerlendirilmesi bizi ayrıca mutlu etti" dedi.