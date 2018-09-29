Doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

HATAY, ()- DEMİRÖREN Haber Ajansı () Hatay muhabiri Mehmet Ezer, doğum gününde oğlu Mehmet Fatih Ezer'in Ukraynalı Natali Jivitska'ya evlilik teklif etmesiyle çifte mutluluk yaşadı.

Rusya'da bir Türk firmasında çalışan Mehmet Fatih Ezer, yaklaşık 5 yıl önce Ukrayna'da bir askeri cezaevinde gardiyan olarak görev yapan Ukraynalı Natali Jivitska tanıştı. Aradan geçen zamanda Natali ile hayatını birleştirmek isteyen Fatih Ezer, babası Mehmet Ezer'in doğum gününü kutlamak için etkinlik düzenledi. Doğum günü pastası beklenirken, tek taş yüzük çıkaran Ezer, Ukraynalı genç kıza evlilik teklifinde bulundu.

PASTAYI BİRLİKTE KESTİLER

Baba Mehmet Ezer, oğlunun evlilik kararıyla büyük sevinç yaşarken, doğum günü pastasını da gelin adayı Jivitska ile birlikte kesti. Natali Jivitska da Türkiye’nin güzel bir ülke olduğunu belirterek, burada iyi bir yaşamı olacağına inandığını söyledi.



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