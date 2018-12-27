Doğum günü partisinde eğlendiler

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - NAĞMEKAR Türk Müziği Korosu'nun sorumlusu Akgül Akın için doğum günü partisi düzenlendi.

Müzisyen Mustafa Mümtaz'ın yönetimindeki Nağmekar Türk Müziği Korosu'nun üyeleri, koru sorumlusu Akgül Akın için Selekler Çarşısı'ndaki kafede bir araya geldi. Müzik dinletisiyle başlayan parti, sanat üzerine sohbet edildi. Koro şefi Mustafa Mümtaz, Akın'ın müzik çalışmaları hakkında bilgiler verdiği gecede, şarkılar da seslendirildi. Doğum günü pastasının kesilmesinden sonra Akgül Akın, davetlilerle birlikte müzik eşliğinde halay geçti, dans etti.

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