Doğu ve Güneydoğu Platformu'ndan, Erdoğan'a sevgi seli

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri Platformu üyeleri sevgi gösterisinde bulundu.

Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından Şahinbey Karataş Spor Salonu'na geçti. Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkanı Cemal Kadooğlu'nun organizasyonu ile bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlarla spor salonuna kadar yürüyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi ve destek gösterisinde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkanı Cemal Kadooğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi ve desteklerini iletmek için bir araya geldiklerini söyledi. Güçlü bir Türkiye için istikrarın devamını istediklerini dile getiren Cemal Kadooğlu şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Gaziantep'te karşılamaktan büyük mutluluk duyduk. Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde başta ekonomi olmak üzere, istikrarda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde ve dış ilişkilerde çok başarılı politikalar uyguladı. Ülkemizin dünyadaki itibarı da milli gelirimiz de arttı. Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri olarak, istikrar ve güven ortamının devamını istiyoruz. Bu nedenle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz tamdır ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakına destek vereceğiz. Ülkemiz bölgenin en güçlü ve dünyanın sayılı ülkeleri arasında ki yerini korumalı ve her geçen gün gelişimini sürdürmelidir. Bölgesinin istikrarı haline gelen Türkiye'nin yerel kalkınmada başlattığı atılımların sürmesi için Cumhur ittifakını destekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu kökenli sanayici ve işadamları olarak, ülkemizin her alanda güçlü olmasının güçlü bir ekonomiden geçtiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de ülkemiz için çalışmaya, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye'ye güveniyoruz. Son zamanlarda dış kaynaklı müdahaleler nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntılar büyük ölçüde atlatılmıştır. Türkiye güçlü bir ülkedir ve kimsenin karamsarlık yaşamasına gerek yoktur. Ülkemizin geleceği daha da aydınlık olacaktır."

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