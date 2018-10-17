KIRKLARELİ ve Lüleburgaz ilçesinde, İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kırklareli İl sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla yürütülen rutin çalışmalar dışında, özel gün ve haftalarda ayrıca farklı etkinliklerin düzenlenmesi konuya olan farkındalık düzeyinin artmasını sağladıklarını söyledi. Cerit, "Bu kapsamda Dünya El Yıkama Günü dolayısı ile, İlimiz Merkez ve Lüleburgaz ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Lüleburgaz ilçesinde bulunan 39 BURDA Alışveriş Merkezi kapalı alanda stant kurularak konu hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır. Ayrıca, Alışveriş Merkezinin bahçesinde Müdürlüğümüz Sağlıklı Yaşam Aracı vasıtasıyla, halkımıza doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterilmiştir" dedi.