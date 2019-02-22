Doğayı da koruyan kart

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la 4 milyon 419 bin 661 kilogram kağıdın evlerde ayrıştırılmasıyla 75 bin 134 ağaç kesilmekten kurtuldu, 399 bin 151 metrekare orman alanı korundu.

Muratpaşa Belediyesi'nin evlerde, yani kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının lira karşılığı puana dönüştüğü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 2016 Nisanında 495 bin 688 nüfusa sahip ilçenin 2 mahallesinde pilot çalışma olarak başladı. Kısa sürede tüm mahallelerde yayılan projeyle uygulandığı ilk günden ocak ayı sonuna kadar 9 milyon 462 bin 114 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 2 milyon 899 bin 637 lira karşılığı puan yüklendi.

Ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecinin '360 derece' olarak kurgulandığı Çevreci Komşu Kart projesiyle ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metal aile bütçesi için yepyeni bir kaynak yaratırken nitelikli atıkların ekonomiye kayıpsız geri dönmesini de sağladı.

Bu kesintisiz dönüşüm süreciyle sadece ekonomi değil doğa da kazandı. Çevreci Komşu Kart'la 4 milyon 419 bin 661 kilogram kağıt kayıpsız olarak tekrar ekonomiye kazandırılarak, 399 bin 151 metrekare orman alanı korundu, 75 bin 134 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Çevreci Komşu Kartla toplanan 3 milyon 822 bin 447 kilogram plastik sayesinde 53 milyon 514 bin 260 kwh elektrik tasarrufu sağlanırken 905 bin 387 kilogram cam ve türevi atıklar sayesinde de 90 bin 639 litre benzin tasarrufu gerçekleşti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart projesinin ne kadar önemli bir proje olduğunun, rakamlar ortaya çıktıkça daha net olarak anlaşıldığını söyledi. Projenin daha ilk yılında birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldüğünü ifade eden Başkan Uysal, “Türkiye'de nitelikli atıkların geri dönüşümünde çığır açan Çevreci Komşu Kart projemizle, doğa ve doğal kaynaklarımız da korunuyor" diye konuştu.

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