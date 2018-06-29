Doğaseverlerden ıslak yürüyüş

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonunda doğa yürüyüşü yaptı.

130 kulüp üyesi, kıyafetleriyla girdikleri Kurtçukuru deresinin serin sularında yürüdü. Üyeler, tamamen su içerinde geçen yürüyüşte yer yer doğal havuz ve şelalelerde serinlerken, 1 metreye kadar daralan kanyonun ilginç görselin de bol bol anı fotoğrafları çekildi. Elbiseleriyle yüzmenin ve ıslak ıslak yürümenin keyfini çıkaran kulüp üyeleri, orman dokusu ve kanyon görüntüsüne de hayran kaldı. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, “Sıcakların artmasıyla birlikte yöremizin çok güzel kanyonlarında, dere içi sulu parkurlar ile şelalelerde doğa yürüyüşleri düzenleyerek sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

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